В ночь на 24 декабря в Днепре в результате в результате взрыва самодельной бомбы в многоэтажном доме получила ранения сотрудница полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

"В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры - сотрудница полиции. Женщину доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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Издание Информатор пишет, что, по предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, заложенное под дверью. Когда женщина выходила на работу, бомба сработала.

От взрыва вылетели окна во всем подъезде и повредилось домашнее имущество в квартире пострадавшей. Самодельная взрывчатка была набита гвоздями и сработала на открытие двери.