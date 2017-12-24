В ночь на 24 декабря в Днепре в результате в результате взрыва самодельной бомбы в многоэтажном доме получила ранения сотрудница полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
"В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры - сотрудница полиции. Женщину доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Издание Информатор пишет, что, по предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, заложенное под дверью. Когда женщина выходила на работу, бомба сработала.
От взрыва вылетели окна во всем подъезде и повредилось домашнее имущество в квартире пострадавшей. Самодельная взрывчатка была набита гвоздями и сработала на открытие двери.