Байден рассказал, как надоумил Януковича бежать из Украины

Бывший вице-президент США Джо Байден вспомнил о телефонном звонке экс-президенту Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины.

Об этом Байден написал в своих мемуарах, сообщает "Громадське радіо".

"Я предупреждал его (Януковича - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уходить", - отметил Байден.

По словам политика, Янукович уехал на следующий же день.

Мемуары Джо Байдена, названные "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему ребенку, который в 2015 году умер от рака мозга. В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.