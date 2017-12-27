Стремительный рост рынка электронных платежей и логистических услуг привёл к тому, что украинцы стали покупать не только в онлайн-магазинах, но и друг у друга. Расстояние больше не помеха. Как и прежде, в приоритете — актуальный ассортимент и выгодная цена. Фокус разобрался в торговых интернет-реалиях 2017 года:

Рынок e-commerce активно развивается во всём мире. Украина — не исключение. Исследования международной компании GFK показали, что 60% населения страны сегодня — активные интернет-пользователи. Более 30% от этого количества (а это около 6,5 млн человек) регулярно покупают или продают вещи онлайн. 3,2 млн из них выбирают OLX.

Сегодня на площадке зарегистрировано 1,5 млн продавцов, размещено порядка 12 млн объявлений и каждую минуту добавляется 100 новых. Однако многие пользователи ограничивают себя в дистанционных интернет-сделках из-за опасения столкнуться с недобросовестным продавцом. Там, где есть необходимость пользоваться банковской картой или предоплатой, существует и риск обмана.

Безопасная покупка в онлайне стала реальностью

«Чтобы обезопасить 60% сделок OLX, происходящих дистанционно, нужно было выйти за рамки традиционного подхода к работе сервиса. Пользовательские риски находились вне площадки — на территории карточных платежей. Именно поэтому нам нужно было инновационное решение в процессе предоплатной системы расчёта. Решение, которое позволит оставить сделки максимально выгодными и создаст на них ещё больший спрос, потому как они будут безопасными. Так появилась «Безопасная сделка», а после — «OLX доставка», — нам пришлось немного изменить ДНК торговой площадки», — комментирует Сергей Гапоченко, директор OLX Ukraine & Central Asia.

OLX доставка — прямой инструмент для обеспечения безопасности онлайн-покупок. Заказывая с доставкой, покупатель не нуждается в личной встрече и освобождается от предоплат — таким образом устраняется риск перечисления денег недобросовестному продавцу, а онлайн-шопинг становится простым и комфортным. Доставка выгодна не только покупателю, как это может показаться на первый взгляд. Объявления с предложением доставки выгодно отличаются в общем списке. По данным площадки OLX, телефон продавца, предлагающего товары с доставкой, звонит в 2,5 раза чаще, значит, и товар продаётся быстрее.

Тотальный mobile

Мир современного человека сконцентрировался в его смартфоне, и если хочешь быть первым — нужно быть «под рукой» в самом буквальном смысле слова. В свете мобайл-тренда логичным шагом стала интеграция OLX доставки в приложение. Здесь OLX ещё раз закрепил свои позиции в категории «Покупки» магазинов приложений Play Market и App Store.

Первая пилюля — бесплатно!

«Что нужно сделать, чтобы пользователь понял все прелести нововведения? Верно — подход First drug for free. Протестировав «Безопасную сделку», мы поняли одно: юзеры учатся лучше всего на собственном опыте. Разбираться в услуге проще и интереснее, когда она бесплатна».

Только за первый месяц работы OLX доставки пользователи отправили более 100 тыс. посылок. Сегодня их общее количество уже перевалило за 500 тыс., а суммарная стоимость заказов составляет почти 300 млн грн. Опасения продавцов о том, что за товаром не придут или часто будут возвращать, не оправдались — таких сделок оказалось меньше процента. Всё это говорит об одном: сервис действительно помогает украинцам избежать риска мошенничества и начать покупать полезные вещи в безо­пасной и удобной среде.

Чем более безопасна дистанционная торговля, тем активнее ею пользуются:

покупатели стали больше тратить — с OLX cредний чек в категории потребительских товаров на OLX вырос на 7%;

люди из небольших городов стали больше доверять покупкам в сети — первые результаты работы OLX доставки показали, что 58% покупок отправляется именно в небольшие районные и областные центры, а на долю городов-миллионников приходится всего 24%;

все, кто использует платформу OLX для продаж, вышли на новый виток развития — увеличился поток клиентов из регионов.

«Успех отразился в финансовых показателях. Совокупное предложение в товарных категориях «Недвижимость» и «Транспорт» достигло 12% от ВВП Украины — более $11 млрд. С OLX активно работают и бизнес, и частные продавцы. Доля предложения потребительских товаров быстро растёт: за год в денежном объёме она увеличилась на 8% по сравнению с показателями 2016-го. И это далеко не предел», — комментирует Сергей Гапоченко.

Новый формат покупок в интернете

Можно с уверенностью сказать, что OLX в Украине создаёт новую культуру онлайн-покупок и продаж, предлагая удобную и безопасную альтернативу мейнстримным e-commerce платформам. Ни одна из площадок украинского онлайна не может соревноваться с OLX по количеству ежедневных пользователей. В Украине по этому показателю сервис уступает только тройке игроков из Силиконовой долины: Google, Facebook и YouTube.

Возрастающее количество сделок от частных продавцов говорит о том, что украинцы переходят на новый формат онлайн-шопинга: становятся всё более рациональными в своих покупательских привычках, а тенденции e-commerce меняют правила игры в онлайне.

Аудитория увеличивается не только у местных сервисов: растёт и востребованность глобальных игроков. Этот тренд в онлайн-покупках наблюдается уже несколько лет — люди открывают для себя AliExpress, Amazon и т. д. Сегодня OLX лидирует среди торговых площадок, занимая первое место как по уровню знания пользователей — 92,4%, так и по частоте использования — 77,7%.

Идти за юзером туда, где ему удобно, слышать его потребности и реагировать на них здесь и сейчас — главные задачи клиентского сервиса. Имея локальную команду, предлагая наибольший ассортимент и заботясь о безопасности среды, сегодня OLX гораздо ближе к украинскому потребителю, чем любой глобальный игрок. А значит, есть все основания с оптимизмом смотреть на перспективы, которые открывает наступающий 2018 год.