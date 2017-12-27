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Главная » Страна » В Украине существенно упростят процедуру отправки на лечение за границу

В Украине существенно упростят процедуру отправки на лечение за границу

В Украине существенно упростят процедуру отправки на лечение за границу
Фото: Pixabay

В апреле следующего года стартует национальная кампания "Выбери своего врача"

27.12.17 243
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Кабинет министров Украины в среду, 27 декабря, одобрил создание Национальной службы здоровья в рамках реализации медицинской реформы.

Об этом проинформировали в пресс-службе Кабмина.

Служба будет реализовывать государственную политику в сфере финансирования медицинского обслуживания, а также должна анализировать, мониторить и прогнозировать потребности украинцев в медицинских услугах и лекарствах. Кроме того, новый орган будет заказчиком медицинских услуг и препаратов по программе медгарантий.

Национальная служба здоровья также будет составлять, менять и расторгать договора о медицинском обслуживании населения и обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения.

"Ключевым для внедрения реформы финансирования системы здравоохранения в Украине является сегодняшнее решение Правительства об утверждении положения о Национальной службе здоровья Украины - национальном страховщике, который будет заключать договора с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения… В начале января будет объявлен конкурс на должность председателя Службы, и к июлю она будет создана и начнет работу", - говорится в сообщении Кабмина.

Кроме того, сегодня на заседании Правительства презентовали план внедрения основных реформ в системе здравоохранения на 2018 год. Так, новая система финансирования на уровне семейных врачей заработает с середины следующего года.

"С июля 2018 года учреждения первичного звена в городах, общинах и районах, которые присоединятся к реформе, получат выплаты за медицинские услуги за каждого пациента от Национальной службы здоровья Украины. К этому времени все медицинские учреждения страны будут получать средства по-прежнему - по субвенции через местные бюджеты. Учреждения вторичной и третичной помощи будут финансироваться за субвенции до конца 2018 года", - объяснили в Кабмине.

В апреле следующего года стартует национальная кампания "Выбери своего врача". Выбрать врача и подписать декларацию можно будет с 1 апреля. До указанной даты подписание деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.

Кроме того, в правительстве проинформировали, что будет упрощено открытие медицинской практики. "Теперь для получения лицензии на собственную медицинскую практику в семейной медицине или педиатрии на процедуру в Минздраве нужно будет потратить не 30, а всего 7 дней. Это первый шаг, и в ближайшее время эта процедура будет еще больше упрощена", - подчеркивается в сообщении.

В программе "Доступные лекарства" в следующем году увеличится количество бесплатных лекарств - минимум на 10. Кроме того, Правительство одобрило ряд технических изменений, касающихся работы и взаимодействия аптек, производителей, дистрибьюторов и распорядителей бюджетных средств: в следующем году будет введена электронная отчетность и предоставлена возможность реализовывать остатки лекарственных средств по ценам предыдущего периода в течение 30 дней после определения новых.

Также будут существенно упрощены процедуры отправки украинцев на лечение за границу. 

"Теперь когда пациент нуждается в безотлагательном лечении, он может выезжать в клинику на лечение с того момента, когда комиссия поставила его на учет", - говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, со следующего года украинцы с депрессией будут получать лекарства почти бесплатно.

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