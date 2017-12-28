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Главная » Страна » Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие
Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие
Фото: U.S. Army

Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие

Los Angeles Times рассказывает о том, как политики из разных стран отреагировали на решение США обеспечить Украину оборонительным оружием

28.12.17 4515
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Администрация президента США согласилась предоставить Киеву противотанковые ракеты Javelin для защиты от возможного наступления пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Накануне Госдеп США одобрил продажу лёгкого вооружения и стрелкового оружия.

Решение предоставить Украине оборонительное оружие открывает Киеву новые возможности в противостоянии с Кремлём. Однако эта помощь заставляет нервничать некоторых западных политиков, которые боятся эскалации конфликта, и возмущает россиян.

Реакция

Некоторые американские чиновники и европейские политики опасаются, что решение предоставить оружие Украине может разозлить Кремль. С ними категорически не согласен специальный представитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Los Angeles Times. Недавно он заявил, что Украине необходимо предоставить оборонительное оружие, так как в войне на востоке страны, разразившейся после захвата Крыма Россией и её поддержки вооружённых сепаратистов, погибло более 10 тыс. украинцев.

Киев уверяет, что противотанковые ракеты Javelin будут использованы исключительно в целях обороны и ни о какой эскалации конфликта речи идти не может. "Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для эффективной самообороны. Это трансатлантическая прививка от русского вируса агрессии", — написал на своей странице в Facebook президент Украины Пётр Порошенко. Об этом же говорит и представитель Госдепа США Хизер Нойерт. "Помощь США носит исключительно оборонительный характер. Мы всегда говорили, что Украина суверенная страна и имеет право защищаться", — цитирует Нойерт Los Angeles Times.

Администрация Трампа продолжает рассматривать вторжение России в Украину как главную причину напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон решение США восприняли спокойно, но призвали соблюдать постоянно нарушаемое требование минских соглашений о прекращении огня. "Альтернативы исключительно мирному решению конфликта нет", — говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона.

Россия, которая официально отрицает поддержку сепаратистов на востоке Украины, предсказуемо назвала опасным решение США, заявив, что Вашингтон выступает соучастником разжигания войны. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в своих высказываниях пошёл ещё дальше. Он считает, что Вашингтон ведёт русофобскую политику и собирается вооружить украинских "фашистов". "Оружие США способно привести к новым жертвам в соседней стране, и мы не можем оставаться равнодушными к этому", — сказал Рябков.

Единственное препятствие

Сумма военной помощи Украине, которую одобрил в 2017 году конгресс США, составляет $500 млн, но некоторые лидеры конгресса, в том числе сенатор Джон Маккейн, призывали администрацию Трампа также предоставить Украине смертоносное оружие. Решение о снабжении противотанковыми ракетами Маккейн называет мощным сигналом, свидетельствующим, что США будут поддерживать своих союзников и партнёров, которые борются за защиту суверенитета и территориальной целостности. "Предоставление оборонительного оружия Киеву не противоречит миру в Украине, поскольку такой шаг необходим для его достижения", — говорит Маккейн.

Хотя Дональд Трамп стремится улучшить отношения с Москвой, его администрация продолжает рассматривать вторжение России в Украину как главную причину напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой. "Это единственное и самое сложное препятствие для нас, чтобы нормализировать отношения с Россией, чего мы хотели бы достичь", — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Los Angeles Times напоминает, что во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году из программы Республиканской партии был изъят пункт о необходимости вооружения Украины, который долгое время был популярной позицией республиканцев. Возможно, это связано с тем, что руководителем кампании являлся Пол Манафорт, который работал с пророссийскими политиками в Украине, в том числе с беглым президентом Виктором Януковичем. В октябре 2017 года Федеральное большое жюри обвинило Манафорта и его заместителя Ричарда Гейтса в мошенничестве и отмывании денег, полученных за работу в Украине. Оба отрицают свою вину.

По материалам: Los Angeles Times
Перевод Даниила Непочатова

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