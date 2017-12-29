По делам Евромайдана в розыск объявлен 91 человек, - Горбатюк

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры расследует более 100 уголовных производств в отношении преступлений, совершенных во время Евромайдана. В розыске находится 91 человек. Об этом рассказал глава департамента Сергей Горбатюк в интервью изданию "Тиждень".

"Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем всего более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства", – сказал он.

По словам Горбатюка, эти производства департамент группирует по событиям. Разгон студентов 30 ноября 2013 года, где в целом 130 пострадавших, объединен в одно производство. И так со всеми другими эпизодами: события на Грушевского и 18 февраля, штурм Майдана, расстрелы 20 февраля, "титушки", убийства и ранения правоохранителей.

Он отметил, что есть и отдельные эпизоды, совершались не во время пиков противостояния. Например, избиение Татьяны Черновол, похищения и пытки Юрия Вербицкого, Игоря Луценко.

Горбатюк сообщил, что в 2017 году в суд поступило 27 завершенных дел, связанных с событиями Революции достоинства, о подозрении сообщено еще 33 лицам.

По его словам, за все время расследований о подозрении сообщили 26 следователям, 16 прокурорам и 16 судьям. По 13 судьям, 21 следователю и 12 прокурорам в суд переданы обвинительные акты. Но ни одного обвинительного приговора нет.