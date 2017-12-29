За неполный год в ДТП погибло более 3 тысяч человек

Национальная полиция Украины сообщает статистику смертей от ДТП в Украине.

Об этом передает УНН, ссылаясь на ответ Нацполиции.

Так, в период с января по ноябрь 2017 года на дорогах Украины погибло 3058 человек и было совершено 146 487 тысяч ДТП.

"Информируем, что в соответствии с учетными данными Информационного портала Национальной полиции Украины, за 11 месяцев 2017 года на территории Украины зафиксировано 146 487 ДТП, из которых 24 626 ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3058 человек и 31514 травмированы", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция открыла дело против автошколы, выдавшей права виновнице смертельного ДТП в Харькове.