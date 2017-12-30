Битва городов. Чем могут похвастаться украинские города

Каршеринг в Одессе, сельская полиция в Виннице и украинский вертолёт в Запорожье — чем ещё в уходящем году могут похвастаться украинские города

Харьков: первый в Украине единый электронный билет на транспорт

В начале года Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий расплачиваться за проезд в общественном транспорте единым электронным билетом. Первым городом, который на практике внедрил систему "Электронный билет", стал Харьков. На всё про всё ушло чуть меньше года. С 1 декабря харьковчане могут расплачиваться E-ticket за проезд в трамваях и троллейбусах, а с 1 января эта функция станет доступной и в метро. Чтобы оплатить проезд, карточку нужно приложить к специальному устройству в транспорте. Купить E-ticket можно через терминалы на остановках или в вестибюле метро. Всего власти планируют установить около 600 таких терминалов — 320 наземных и 250 в метро. В городе уже есть более 200 точек, где продаются E-ticket. Кондукторы в трамваях и троллейбусах продолжат работать — на случай, если кто-то предпочтёт купить одноразовый билет. А вот харьковский метрополитен полностью переходит на электронные билеты — прежние карты оплаты с нового года действовать не будут.

Днепр: первый в Украине электронный реестр жителей

В мае этого года и. о. заместителя мэра Днепра Яника Мерило анонсировала создание электронного реестра жителей в городе. "Это необходимо для того, чтобы горожане смогли получать некоторые услуги в электронном виде. Например, справку о составе семьи, справку о регистрации места жительства и т. д.", — заявила тогда Мерило. Теперь, чтобы получить ту или иную справку, жители города могут заказать её по интернету, после чего забрать в любом удобном для них Центре предоставления административных услуг. С мая по ноябрь количество зарегистрированных днепрян в реестре увеличилось с 8 тыс. до 140 тыс. А услугами самого реестра воспользовались около полумиллиона раз.

Львов: новые контракты с международными лоукостами

С начала года аэропорт Львов обслужил 1 млн пассажиров, увеличив по сравнению с прошлым годом пассажиропоток на 50%. По словам гендиректора аэропорта Татьяны Романовской, существенно увеличилась и прибыль — почти на четверть, составив около полумиллиона гривен. Такие показатели — во многом заслуга запуска двух новых рейсов в Берлин и Вроцлав из Львова весной этого года. Немалую роль сыграл и безвизовый режим с ЕС, заработавший в июне. По данным Госпогранслужбы, с лета им уже воспользовались более 300 тыс. украинцев.

Тогда же, летом, руководство львовского аэропорта хвасталось подписанием соглашения с международным лоукостером Ryanair. Однако в конце ноября оказалось, что стороны так и нашли общий язык, переговоры приостановлены. Впрочем, это не помешало аэропорту Львова открыть ряд других новых маршрутов. Так, в 2018 году авиакомпания Wizz Air запускает из Львова четыре новых рейса — в Гданьск, Катовице, Дортмунд и Лондон. Плюс аэропорт продолжает вести переговоры с итальянским лоукостом Ernest Airlines и английским EasyJet.

Одесса: первый сервис каршеринга

Летом этого года одесская компания MobileCar запустила первый в Украине сервис каршеринга электромобилей Nissan Leaf. Подобные сервисы давно существуют в Европе и Америке — зачастую их используют как альтернативу общественному транспорту и такси. Авто по каршерингу арендуют для непродолжительных поездок в пределах города.

Чтобы взять в аренду машину в Одессе, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении, сфотографировав паспорт и водительское удостоверение. Правда, если у вас нет трёх лет водительского стажа, вашу заявку не примут. Арендовать машину можно почасово и даже поминутно, оплачивая услуги банковской картой в приложении. Перед первой поездкой водитель проходит инструктаж. Дальше бронировать машину можно сразу через мобильный телефон, не связываясь напрямую с офисом компании. Парковать электромобиль по окончании поездки позволяется в любом разрешённом месте, не заботясь о заправке и мойке машины. Арендовать авто можно за 150 грн/час.

Винница: первая сельская полиция

Винницкая область стала первой в Украине, где появилась сельская полиция. До этого такие патрули работали только в крупных городах страны. Свои полицейские с марта 2017 года есть у жителей села Якушинцы.

В штате первой сельской муниципальной полиции всего 5 человек. Все они — бывшие милиционеры. Основная задача сельских полицейских — практическая помощь жителям в благоустройстве села, контроль общественного порядка и чистоты улиц. Так кратко описали обязанности в Якушинецком сельском совете, из бюджета которого и будут финансировать полицию. Её содержание обойдётся селянам почти в 300 тыс. грн в год.

При этом подчиняться напрямую Национальной полиции Украины этот орган не будет. По документам он работает как коммунальное предприятие, поэтому полноценно выполнять функции патрульных полицейских сельские стражи порядка не имеют права.

Запорожье: первый украинский вертолёт

Созданием первого украинского вертолёта в 2017 году похвастались запорожские авиастроители. "Мы дали ему название "Надія". Это гражданский вертолёт, рассчитанный на 7 пассажиров, с дальностью полёта 1000 км, то есть он может "облететь" всю Украину. Сейчас он проходит сертификацию", — заявил во время презентации вертолёта Вячеслав Богуслав, президент компании-производителя "Мотор Сич". По его словам, вертолёт будет иметь много модификаций. Его можно использовать для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов, в сельском хозяйстве или для оборонных целей.

На разработку и создание "Надії" у компании ушло 10 лет. С начала 2018 года планируют начать серийный выпуск вертолётов. Ожидается, что их смогут использовать в работе пограничные службы, подразделения ГСЧС, а также для нужд санавиации.

Черкассы: первая государственная онлайн-система записи к врачам

Ссоры и скандалы за место в нескончаемых больничных очередях в скором времени станут частью истории для жителей Черкасс. Теперь записаться к врачу можно по интернету. С начала лета в городе работает первая в Украине система онлайн-записи во все коммунальные учреждения первичной медико-санитарной помощи.

"Наш опыт действительно уникальный. Потому что в отдельных коммерческих медучреждениях Украины такую систему уже пробовали, но мы первые связали все городские поликлиники — коммунальные учреждения — на одном ресурсе и дали возможность горожанам спокойно, комфортно, без очередей и специального посещения поликлиники записываться к врачу", — хвастается Олег Стадник, директор местного департамента здравоохранения и медицинских услуг.

На создание этого сервиса из городского бюджета выделили 600 тыс. грн. Чтобы зарегистрироваться, пациенту необходимо выбрать нужную поликлинику, своего врача из списка и определиться со временем визита. Чтобы зайти в систему, обязательно нужно быть зарегистрированным в лечебных заведениях Черкасс.