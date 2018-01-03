Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Ракетный гамбит. Помогут ли Украине американские Javelin
Ракетный гамбит. Помогут ли Украине американские Javelin
Фото: kaitseministeerium.ee

Ракетный гамбит. Помогут ли Украине американские Javelin

Как решение Дональда Трампа о предоставлении Украине летального оружия повлияет на ситуацию на Донбассе

Наталия Ромашова - 03.01.18 290
000

Под занавес прошлого года в Белом доме вспомнили об идее предоставления Украине летального оружия. При том, что по сообщениям ряда влиятельных американских изданий именно по инициативе Дональда Трампа из предвыборной программы "Республиканской партии" этот пункт изъяли. Тем не менее, 24 декабря президент Трамп подписал решение о продаже Украине летального оружия (включая противотанковые ракетные комплексы Javelin) на сумму более чем $40 млн. Теперь одобрить документ в течении 30 дней должен Конгресс США.

"В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США и продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", – заявил, комментируя решение американского коллеги, Петр Порошенко.

Украине придется закупать ПТРК и винтовки за свой счет, однако по мнению экспертов, Киев может официально обратиться к Вашингтону с просьбой продать оружие за счет предусмотренной в оборонном бюджете США военной помощи Украине на сумму $350 млн. Пойдут ли Соединенные Штаты навстречу в этом вопросе, и как решение о предоставлении летального оружия повлияет на ситуацию на Донбассе? Этот и другие вопросы Фокус адресовал президенту Центра европейских и трансатлантических студий Алексею Коломийцу.

Означает ли решение о предоставлении Украине летального вооружения смену акцентов в позиции администрации Трампа?

Алексей Коломиец: "Ни в одной статье расходов оборонного бюджета США нет пункта, где идет речь о вооружении Украины"

– Даже если говорить о процедуре утверждения такого решения, надо понимать, что каждый следующий шаг в этом направлении будет наталкиваться на попытки либо затормозить процесс, либо вообще отменить это решение. Не буду детально останавливаться на том, какая сейчас расстановка сил в Белом доме, но можно констатировать, что Трамп будет тянуть до последнего. Все прекрасно помнят, какие заявления звучали со стороны украинской власти в период президентской избирательной кампании в США, а особенно это помнит Дональд Трамп.

То есть вы считаете, что тема летального оружия — не более, чем игры на публику?

— Кровавые игры, надо отметить. При этом не стоит забывать о том, что эти кровавые игры начинал не Трамп, а его предшественник Барак Хусейн Обама. Давайте вспомним 29 января 2015 года, когда к Обаме, бросив все дела, прилетела канцлер ФРГ Ангела Меркель. А прилетела она с единственной целью: заблокировать любые решения тогдашней Администрации, касающиеся поставок в Украину даже минимального количества вооружения. И это при том, что положительное для нас решение уже практически лежало на столе у Барака Обамы.

Влиятельное американское издание The Washington Post в редакционной статье "Хороший выбор Трампа – предоставление Украине оружия" предметно рассмотрело, как поставки летального вооружения, в частности, снайперских винтовок и противотанковых ракетных комплексов, могут повлиять на поведение России на Донбассе. В публикации отмечается, что решение о поставках Javelin в Украину не остановит российское наступление, однако может заставить президента России взять паузу в эскалации на Донбассе". Прокомментируйте.

– В том, что появление таких публикаций имеет политический подтекст, у меня лично нет сомнений.

Но хотел бы еще раз подчеркнуть, что окончательного решения о поставках в Украину летального оружия нет. Есть решение Госдепартамента о снятии запрета на поставки вооружения в Украину. Ни больше, ни меньше.

Что касается поставок противотанкового вооружения в Украину, в частности противотанковых ракет Javelin, насколько я понимаю, процедура следующая. Утверждение этого решения в Белом доме не является окончательным. Проект решения будет направлен, скорее всего, в Сенат и сенаторам предоставят месячный срок для принятия решения. Если решение будет позитивным, оно будет направлено обратно в Белый дом для окончательного рассмотрения. Затем президент на основании заключения советников, в том числе, сотрудников аппарата Совета национальной безопасности США должен принять окончательное решение: подписывать документ или не подписывать.

Так вот, если допустить, что беспрепятственно будут пройдены все процедуры и американское летальное оружие поступит в Украину, баланс сил останется практически неизменным. Насколько я знаю, необходимо хотя бы 700 Javelin, чтобы как минимум приостановить действия российской армии. Однако сегодня речь идет лишь о 100-200 установках. При этом, покупать вооружение надо будет за бюджетные средства Украины.

По мнению ряда экспертов, Киев может официально обратиться к Вашингтону с просьбой продать оружие за счет предусмотренной в оборонном бюджете США военной помощи Украине в сумме $350 млн.

— Насколько я владею информацией, ни в одной статье расходов оборонного бюджета США нет пункта, где идет речь о вооружении Украины.

Если предположить, что 700 единиц Javelin будут поставлены, как бы это изменило ситуацию на Донбассе?

– На некоторое время боевые действия были бы приостановлены, но затем начались бы поставки еще более мощного оружия из РФ и вхождение еще большего количества российских войск.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Названа дата очередной встречи для подготовки обмена заложников на ДонбассеКонфликт на Донбассе не замороженный, а пожароопасный, – ГабриэльКарта военных действий в зоне АТО на 3 января

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 1856
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 6797
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 7385
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 10853
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 3751
  6. Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2437
  7. Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 1937
  8. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1391
  9. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1788
  10. Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2477
  1. Чалый: Решение США по оружию для Украины – сигнал для России 5825 / 6614
  2. В Украине вступили в силу требования ЕС к качеству шоколада 3406 / 3950
  3. Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с украинскими корнями 3016 / 3339
  4. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 2527 / 3724
  5. Сигареты в Украине подорожают на 4-5 грн 2431 / 2718
  6. Появилась схема новой окружной дороги Киева 2276 / 2399
  7. Разыграть президента. Почему пранк оказывается эффективным средством 1660 / 1771
  8. МВД наглядно показало изменения в ПДД 1640 / 1864
  9. С 1 января украинцы обязаны сортировать мусор 1537 / 2014
  10. Германии катастрофически не хватает госслужащих 1504 / 1696
  1. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 18 / 3724
  2. В Украине вступили в силу требования ЕС к качеству шоколада 11 / 3950
  3. Чалый: Решение США по оружию для Украины – сигнал для России 8 / 6614
  4. Разыграть президента. Почему пранк оказывается эффективным средством 7 / 1771
  5. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 7 / 6797
  6. Появилась схема новой окружной дороги Киева 5 / 2399
  7. Чёрное золото. Как маркетологи сделали шоколад полезным 5 / 1370
  8. Германии катастрофически не хватает госслужащих 4 / 1696
  9. Введение налога на заграничные посылки отложили на год 4 / 315
  10. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3 / 2794
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.