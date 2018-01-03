Ракетный гамбит. Помогут ли Украине американские Javelin

Под занавес прошлого года в Белом доме вспомнили об идее предоставления Украине летального оружия. При том, что по сообщениям ряда влиятельных американских изданий именно по инициативе Дональда Трампа из предвыборной программы "Республиканской партии" этот пункт изъяли. Тем не менее, 24 декабря президент Трамп подписал решение о продаже Украине летального оружия (включая противотанковые ракетные комплексы Javelin) на сумму более чем $40 млн. Теперь одобрить документ в течении 30 дней должен Конгресс США.

"В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США и продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", – заявил, комментируя решение американского коллеги, Петр Порошенко.

Украине придется закупать ПТРК и винтовки за свой счет, однако по мнению экспертов, Киев может официально обратиться к Вашингтону с просьбой продать оружие за счет предусмотренной в оборонном бюджете США военной помощи Украине на сумму $350 млн. Пойдут ли Соединенные Штаты навстречу в этом вопросе, и как решение о предоставлении летального оружия повлияет на ситуацию на Донбассе? Этот и другие вопросы Фокус адресовал президенту Центра европейских и трансатлантических студий Алексею Коломийцу.

Означает ли решение о предоставлении Украине летального вооружения смену акцентов в позиции администрации Трампа?

Алексей Коломиец: "Ни в одной статье расходов оборонного бюджета США нет пункта, где идет речь о вооружении Украины"

– Даже если говорить о процедуре утверждения такого решения, надо понимать, что каждый следующий шаг в этом направлении будет наталкиваться на попытки либо затормозить процесс, либо вообще отменить это решение. Не буду детально останавливаться на том, какая сейчас расстановка сил в Белом доме, но можно констатировать, что Трамп будет тянуть до последнего. Все прекрасно помнят, какие заявления звучали со стороны украинской власти в период президентской избирательной кампании в США, а особенно это помнит Дональд Трамп.

То есть вы считаете, что тема летального оружия — не более, чем игры на публику?

— Кровавые игры, надо отметить. При этом не стоит забывать о том, что эти кровавые игры начинал не Трамп, а его предшественник Барак Хусейн Обама. Давайте вспомним 29 января 2015 года, когда к Обаме, бросив все дела, прилетела канцлер ФРГ Ангела Меркель. А прилетела она с единственной целью: заблокировать любые решения тогдашней Администрации, касающиеся поставок в Украину даже минимального количества вооружения. И это при том, что положительное для нас решение уже практически лежало на столе у Барака Обамы.

Влиятельное американское издание The Washington Post в редакционной статье "Хороший выбор Трампа – предоставление Украине оружия" предметно рассмотрело, как поставки летального вооружения, в частности, снайперских винтовок и противотанковых ракетных комплексов, могут повлиять на поведение России на Донбассе. В публикации отмечается, что решение о поставках Javelin в Украину не остановит российское наступление, однако может заставить президента России взять паузу в эскалации на Донбассе". Прокомментируйте.

– В том, что появление таких публикаций имеет политический подтекст, у меня лично нет сомнений.

Но хотел бы еще раз подчеркнуть, что окончательного решения о поставках в Украину летального оружия нет. Есть решение Госдепартамента о снятии запрета на поставки вооружения в Украину. Ни больше, ни меньше.

Что касается поставок противотанкового вооружения в Украину, в частности противотанковых ракет Javelin, насколько я понимаю, процедура следующая. Утверждение этого решения в Белом доме не является окончательным. Проект решения будет направлен, скорее всего, в Сенат и сенаторам предоставят месячный срок для принятия решения. Если решение будет позитивным, оно будет направлено обратно в Белый дом для окончательного рассмотрения. Затем президент на основании заключения советников, в том числе, сотрудников аппарата Совета национальной безопасности США должен принять окончательное решение: подписывать документ или не подписывать.

Так вот, если допустить, что беспрепятственно будут пройдены все процедуры и американское летальное оружие поступит в Украину, баланс сил останется практически неизменным. Насколько я знаю, необходимо хотя бы 700 Javelin, чтобы как минимум приостановить действия российской армии. Однако сегодня речь идет лишь о 100-200 установках. При этом, покупать вооружение надо будет за бюджетные средства Украины.

По мнению ряда экспертов, Киев может официально обратиться к Вашингтону с просьбой продать оружие за счет предусмотренной в оборонном бюджете США военной помощи Украине в сумме $350 млн.

— Насколько я владею информацией, ни в одной статье расходов оборонного бюджета США нет пункта, где идет речь о вооружении Украины.

Если предположить, что 700 единиц Javelin будут поставлены, как бы это изменило ситуацию на Донбассе?

– На некоторое время боевые действия были бы приостановлены, но затем начались бы поставки еще более мощного оружия из РФ и вхождение еще большего количества российских войск.