В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива класса Евро-4

Оборот моторных топлив экологического класса Евро-4 запрещен в Украине с 1 января 2018 года.

Об этом говорится в утвержденном постановлением Кабинета министров Украины от 1 августа 2013 года Техническом регламенте к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам.



Как сообщал аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко, переход на бензины класса Евро-5 к концу 2017 года был уже практически осуществлен, передает УНИАН.

Небольшим исключением является производство бензина А-80 класса Евро-4 компанией "Укргазвыдобування" в рамках действующего контракта с Минобороны. Он отметил, что в прошлом году на украинский рынок поступало дизтопливо Евро-4 производства Беларуси, России и Туркменистана.

Сиренко также добавил, что внутренние производители (Кременчугский НПЗ и Шебелинский газоперерабатывающий завод) уже производят дизтопливо только класса Евро-5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как расхищали топливные деньги украинской армии

Напомним, с середины февраля 2017 года Кременчугский НПЗ начал выпуск бензинов, которые соответствуют экологическому классу Евро-5. В октябре 2016 года Укргазвыдобування перешла на производство дизельного топлива экологического класса Евро-5 на мощностях Шебелинского завода по переработке газового конденсата и нефти. Стандарт Евро-4 допускает содержание серы в бензинах и дизтопливах не более 50 ppm (мг/кг). Стандарт Евро-5 регламентирует максимально допустимое содержание серы – 10 ppm.