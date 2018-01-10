Один военный погиб и четверо оказались в больнице из-за ДТП на Львовщине

Во Львовской области автомобиль с военными столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП один военнослужащий погиб, еще четверо госпитализированы с травмами.

В отделе коммуникации областной полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 05.30 возле села Когуты Яворивского района.

В результате столкновения автомобиля Mitsubishi Carisma, за рулем которого находился 27-летний житель Львовщины, с автомобилем ВАЗ 2106, которым управлял житель Киева, на месте погиб водитель автомобиля ВАЗ, получили травмы различной степени тяжести четверо пассажиров ВАЗа в возрасте 21-22 лет, жители Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, в дорожно-транспортном происшествии пострадали военнослужащие-контрактники, один военный погиб, еще четверо получили травмы и находятся в больнице.

Напомним, в России разбился автобус с украинцами, есть погибшие.