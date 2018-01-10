В Киеве откроют 10 пунктов приема новогодних елок

12 января в Киеве заработают 10 пунктов сбора новогодних елок. Об этом сообщает Киевзеленбуд в Facebook.
"Свои елки, сосны, ели горожане смогут оставить в специальных пунктах сбора, которые Киевзеленбуд организует уже третий год подряд. Собранные хвойные символы праздника переделают на щепу в специальном измельчителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - отметил генеральный директор учреждения Михаил Наконечный.
В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 5 тыс. елок на утилизацию.
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Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля.
Адреса пунктов, где можно сдать елки:
- улицы Тростянецкая, 58А
- проспект Освободителей, 6
- улицы Электротехническая, 26
- проспект Степана Бандеры, 26А
- улица Дмитриевская, 16А (Подольский район)
- Железнодорожное шоссе, 61
- переулок Герцена, 6
- проспект Голосеевский, 87 Г
- улица Новополевая, 95
- улица Бетховена, 8