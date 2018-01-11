Vodafone перестал работать в оккупированных районах Донбасса

Мобильный оператор Vodafone перестал работать на подконтрольных боевикам территориях Донбасса. Об этом сообщают Новости Донбасса.

"Мобильный оператор Vodafone, до ребрендинга известный как МТС-Украина, полностью перестал работать на территории "ЛНР" из-за порыва кабеля в "ДНР", - сообщили в "министерстве связи и массовых коммуникаций "ЛНР".

Связь пропала около 14.10.

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Сообщается, что обрыв магистрального оптоволоконного кабеля произошел в районе населенного пункта Еленовка, подконтрольного боевикам "ДНР".

Боевики традиционно обвинили в повреждении кабеля украинских военных.

В Vodafone сообщили, что компания не сможет восстановить связь в случае, если кабель оборван на не подконтрольной Киеву территории, передает Интерфакс-Украина.

"Подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ. Если повреждения - на неподконтрольной территории, доступа туда у нас вообще нет", - подчеркнули в компании.

По данным оператора, в настоящее время в общей сложности более трети оборудования Vodafone на не подконтрольной Украине территории находится в нерабочем состоянии.

Напомним, Vodafone был последним оператором мобильной связи работающим на оккупированных территориях.