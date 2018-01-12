Украина выкачает газ из разведанных месторождений за 22 года

Разведанных запасов газа в Украине при существующих темпах добычи (около 20,5 млрд кубометров газа в год) хватит на 22 года. Об этом написал глава правления "Надра Украины" Ярослав Климович в своей статье в "Урядовом курьере", передает УНИАН.

"В Украине 402 месторождения углеводородов… в промышленной разработке - 269. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 млрд кубометров (добыто 68,9% всех запасов)… Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину (452,8 млрд кубометров газа, - ред.), а это на 22 года добычи", - написал Климович.

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Он подчеркнул необходимость проведения в Украине широкомасштабных геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 трлн кубометров газа, а также за счет разведки нетрадиционных залежей газа.

Напомним, на заброшенных газовых месторождениях Западной Украины хотят возобновить добычу.