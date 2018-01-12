Предложивший гигантскую взятку НАБУ депутат подался в бега, - ГПУ

Правоохранители разыскивают депутата Одесского облсовета, которому объявлено подозрение в предложении взятки детективу НАБУ в размере 500 тыс. долларов.

Об этом сообщил начальник департамента по расследованию в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк, передает Укринформ.

"Этот человек сейчас скрывается от органов предварительного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения", – сказал он.

Также Гуцуляк не подтвердил, но и отказался опровергнуть распространенную некоторыми СМИ информацию, что этим депутатом является представитель фракции БПП Олег Бабенко.

Напомним, 12 января 2018 года детективы НАБУ совместно с работниками ГПУ сообщили о подозрении действующему депутату Одесского облсовета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ.