АТО: боевики вчера вечером придерживались тишины

За минувшие сутки зафиксировано шесть обстрелов боевиками укреплений Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские защитники были вынуждены открывать огонь. Один боец получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Вторая половина прошедших суток, начиная с 15.30, прошла без нарушения режима прекращения огня, но вчера днем боевики впервые в этом году применили артиллерийские системы.

На донецком направлении противник вел огонь из артиллерийской установки калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного на Приазовье. У Павлополя боевики совершили обстрел наших позиций из 120-мм минометов. Кроме того, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРК враг применил в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие - неподалеку Каменки. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли у Верхнеторецкого.

На луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.