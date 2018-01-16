После каникул. Главные задачи, которые наконец должна решить Рада

Пока Украина окончательно не втянулась в избирательную кампанию, парламент должен закрыть ряд давно перезревших вопросов — от обновления ЦИК до закона по Донбассу

Вместе со всей страной Верховная Рада ушла на новогодние каникулы до 16 января. Традиционно у депутатов осталось много "хвостов", разобраться с которыми нужно до конца этой сессии, заканчивающейся в январе, или хотя бы до лета. Если не успеют, о конструктивной работе парламентариев придётся забыть, ведь с осени следующего года в полную силу развернётся предвыборная президентская гонка и депутатам будет не до работы. Фокус выбрал главные задачи, которые наконец должна решить Рада.

Кадровые вопросы

За всю парламентскую осень ВР так и не смогла закрыть ни одну из вакансий в высших органах власти. Депутаты успешно проголосовали за несколько крупных реформ и, на удивление, рано приняли госбюджет на 2018 год. А вот до кадровых вопросов руки не дошли, несмотря на то, что некоторые назначения представители коалиции обещали провести ещё весной 2017-го.

Так, уже давно остаются без полноценных руководителей Мин­информполитики и МинАПК, чьи главы Юрий Стець и Тарас Кутовой написали заявления об отставке. Судя по комментариям провластных депутатов, такая ситуация их не особо беспокоит — дескать, министерства и так нормально работают. В случае с Мин­АПК в самой власти, в частности в Блоке Порошенко, которому принадлежит эта квота, никак не могут договориться о кандидатуре следующего министра.

Ещё с лета 2016-го в статусе и. о. работает глава Минздрава Ульяна Супрун. Шансов избавиться от этой приставки у неё почти нет — в Раде не набирается голосов в поддержку главного идеолога неоднозначной медреформы.

Перед Новым годом активно заговорили о назначении главы Нацбанка вместо Валерии Гонтаревой, ушедшей в бессрочный отпуск ещё весной. Главным претендентом на это кресло считают и. о. главы НБУ Якова Смолия, вероятно, именно он станет преемником Гонтаревой. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов главу Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука, а также лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка. Последний якобы не прочь уйти из политики и вернуться в мир финансов.

За всю парламентскую осень ВР так и не смогла закрыть ни одну из вакансий в высших органах власти

Активизировались разговоры и вокруг долгожданного обновления Центризбиркома, члены которого уже на несколько лет превысили сроки пребывания на должностях. Но бесконечные "консультации", о которых время от времени сообщают в коалиции, продолжаются — очень непросто сбалансировать интересы всех фракций, которые предлагают президенту кандидатуры членов ЦИК. Глава государства выступает за его полное обновление, поскольку этот орган будет устанавливать результаты парламентских и президентских выборов в 2019-м. Некоторые фракции хотели бы оставить там действующих членов.

Обезглавлен и Фонд госимущества. Руководящий им с приставкой и. о. Виталий Трубаров после того, как начал активно лоббировать принятие прозрачного закона о приватизации, стал фигурантом уголовного дела Генпрокуратуры. Не набраны новые члены Счётной палаты, контролирующей выполнение госбюджета. Переработала положенный срок и омбудсмен Валерия Лутковская, на место которой метят Людмила Денисова от "Народного фронта" и Сергей Алексеев от БПП, — в коалиции также не могут договориться по этому вопросу.

Вакансия открылась и в самом парламенте, где со скандалом уволили главу антикоррупционного комитета ВР Егора Соболева. На его место планировали назначить Игоря Попова из Радикальной партии, но у того некстати начались проблемы с сыном, попавшим в историю с ограблением магазина.

Избирательный кодекс

7 ноября депутаты неожиданно даже для самих себя приняли в первом чтении проект Избирательного кодекса минимально необходимыми 226 голосами за. Выборы хотят проводить исключительно на пропорциональной основе, с региональными открытыми списками, проходной барьер планируют снизить до 4%, а мэров избирать в два тура. Несмотря на то, что открытые списки предусмотрены коалиционным соглашением и об их необходимости периодически заявляет власть, в политикуме никто не рассчитывал на смену избирательной системы. Сохранение нынешней пропорционально-мажоритарной системы выгодно всем ключевым политическим игрокам, и именно на ней строились предварительные расчёты на парламентские выборы — 2019.

Но о революционных изменениях в избирательном законодательстве говорить рано. Шансы на принятие Избирательного кодекса в целом невелики, особенно в том виде, в котором он был одобрен в первом чтении. К документу уже подано более четырёх тысяч поправок, так что на голосование его вряд ли вынесут раньше весны. А в конце декабря в Раде зарегистрировали альтернативный проект, которым предусмотрена исключительно мажоритарная система выборов. Пока это выглядит как повод к торгу — дескать, есть две полярные позиции: чистая мажоритарка и чистая пропорционалка с открытыми списками, надо искать компромисс — то есть сохранить нынешнюю смешанную систему, возможно, с косметическими правками.

Антикоррупционный суд

Шансы на принятие Избирательного кодекса в целом невелики, особенно в том виде, в котором он был одобрен в первом чтении

Создание отдельного антикоррупционного суда — одно из требований акции "Большая политическая реформа", начавшейся под стенами парламента 17 октября. С созданием такого суда должна окончательно сформироваться вертикаль антикоррупционных органов НАБУ — САП — Антикоррупционный суд. Руководители НАБУ и САП неоднократно жаловались на то, что старые суды откровенно саботируют рассмотрение дел против коррупционеров, потому без создания нового органа не обойтись. Во власти с ними в целом соглашались, но продвигали другую концепцию — создание сети антикоррупционных палат при действующих судах, что получило негативный отзыв со стороны Венецианской комиссии.

Наконец, после того как Рада отозвала уже внесённые законопроекты на эту тему, свой проект закона об антикоррупционном суде внёс президент Пётр Порошенко. Решающую роль в ускорении главы государства сыграли западные союзники Украины, поскольку создание антикоррупционного суда — наше обязательство перед Евросоюзом и МВФ. После ряда острых конфликтов вокруг действующих антикоррупционных структур, которые на Западе расценили как атаку на независимость НАБУ, вопрос актуализировался, Киеву намекнули на возможность приостановки безвизового режима. Поэтому президентский законопроект внесён в Раду как неотложный. По словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, документ должны принять до конца текущей парламентской сессии.

Закон о реинтеграции

Ещё 6 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", более известный как "закон о реинтеграции". В нём предусмотрено признание России страной-агрессором, закрепляется право Украины на оборону, руководство боевыми действиями передаётся Министерству обороны. Несмотря на то, что проект внёс президент с грифом "безотлагательный", в целом его не приняли до сих пор. Депутаты предлагают внести в небольшой по объёму документ около 2,5 тыс. правок. Их рассмотрение профильный комитет ВР закончил только к концу декабря.

Но дело не только в поправках. Как заявляют в БПП, принятие закона "требует дополнительных консультаций". В частности, в пропрезидентской фракции настаивают, что его утверждение сейчас может привести к срыву обмена пленными между Украиной и "ДНР"/"ЛНР", дескать, в России обидятся на то, что их называют "агрессорами", и дадут задний ход. В то же время в другой провластной фракции, "Народном фронте", требовали принятия закона ещё до нового года. В БПП, скорее всего, будут тянуть с окончательным голосованием, ведь рассмотрение любого вопроса, связанного с ОРДЛО, — это гарантированный скандал и обвинения в "зраде". А западные союзники, наоборот, не в восторге от предлагаемых в законопроекте жёстких формулировок в отношении РФ. Поэтому власть вынесет его на рассмотрение депутатов только в момент, когда, по словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, Украина от этого "вы­играет тактически".

Собственно, именно соображениями "тактического выигрыша" будет определяться судьба не только законопроекта по Донбассу, но и Избирательного кодекса, антикоррупционного суда и многочисленных вакансий в госорганах. В любом случае с каждым днём приближения президентских и парламентских выборов провести эти решения через сессионный зал будет всё сложнее.