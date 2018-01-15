Украину посетит генерал-губернатор Канады

На этой неделе Украину приедет генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт. Ее визит анонсирован в Twitter премьер-министра Канады Джастина Трюдо, передает Европейская правда.

"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что генерал-губернатор Пейетт отправится в Украину и Латвию с 17 по 19 января", – говорится в сообщении.

В Украине Пейетт встретится с президентом Петром Порошенко и канадскими солдатами, которые служат в рамках операции UNIFIER.

Генерал-губернатор Канады является главой государства и представляет королеву Великобритании. Он также является главнокомандующим вооруженных сил.

Прежде чем занять пост генерал-губернатора, Жюли Пейетт была астронавтом Канадского космического агентства.