В зоне АТО погибли двое наших военных, еще пятеро получили ранения

В среду, 17 января, в результате подрыва погибли двое бойцов ВСУ и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья раненых оценивается как удовлетворительное. Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются.