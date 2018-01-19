Денис Хохлов и Евгений Гусаров – соучредители компании PROFI , лидирующей компании по проектированию и техническому обеспечения масштабных шоу проектов – поделятся тем, с чего началось их сотрудничество, как возникла компания, с какими трудностями они столкнулись, какие моменты помогли развитию бизнеса

Вы познакомились когда жили и работали в г. Запорожье на радиокомпании «Великий Луг». Пожалуйста, немного подробнее об этом.

Е.Г.: После работы на большой рекламной фирме «Flight» и первых попыток заниматься собственным бизнесом, я пришел работать на медиа-холдинг «Великий Луг» где было 4 радиостанции и чуть позже появилось два телеканала (местное радио Великий Луг, Gala radio, Rock radio, ЛюксFM, телеканал М1 и 5 канал). Денис тогда занимал должность руководителя отдела рекламы, и я попал к нему в прямое подчинение. Имея большое количество контактов и наработок в рекламе, Я быстро выбился в топ лучших менеджеров, и был замечен.

Д.Х.: Я работал на радио «Великий Луг» с 1996, начинал с самого молодого журналиста, и дорос до начальника отдела Рекламы. 2004 г. разместив объявление на своих радиостанциях о очередном наборе менеджеров к себе в отдел, ко мне на собеседование пришел Евгений, так и познакомились.

Д.Х.: Через некоторое время, благодаря моему знакомству с Валентином Ковалем на курсах в ИнтерНьюз, компания в которой мы работали получает эксклюзивные права на размещение рекламы на национальном музыкальном телеканале М1, мы начали успешно заниматься продажей эфирного времени. На презентацию Телеканала мы пригласили музыкального продюсера Валентина Коваля и Александра Асаулюка, на тот момент Генерального директора канала. От них мы получили четкое наставление и совет, заложенный в основе концепции канала – развивать не только коммерческие направления, рекламу и спонсорство существующих программ, но и развивать зарождающийся в стране шоу бизнес! Мы и приняли это как руководство к действию! Дальше как-то само собой все сложилось, и через достаточно короткое время появляются первые успехи в этом направлении при нашей структуре. Мы делали много проектов, вечеринок в клубах, концертов артистов, это и абсолютно придуманный практически с нуля пивной «Фестиваль по варке раков» – праздник на центральной площади города.

27-ми часовой танцевальный марафон по танцам на выживание. Провели очень шумное и скандальное мероприятие на заброшенном аэродроме «Первый, в начале было название просто Чемпионат по стрит-рейсингу, а потом когда увидели ажиотаж спортсменов, добавили слово Международный». Получалось все достаточно легко и с удовольствием! Мы с азартом делали абсолютно всё: писали сценарии, арендовали оборудование, договаривались с артистами, искали спонсоров, общались с властями… Это была не просто работа, это было в удовольствие, в какой-то мере это был фан, уже гораздо позже пришло понимание что это может быть на долго и превратится в большой бизнес и образ жизни.

Е.Г.: Да уж, Стрит-рейсинг, это был знатный проект в сентябре 2004 года. До нас такого никто не делал. Точнее как: чемпионаты проходили каждую субботу, но они были совершенно не того уровня, 150-200 челове. Когда мы приехали к спортсменам с идеей и сказали давайте сделаем большое шоу, и соберем минимум 2000, а то и 5000 человек, организаторы быстро согласились, им хотелось показать себя. Мы привезли и установили за спонсорские деньги большую сцену, привезли артистов, сделали большое количество рекламы прямые эфиры в Киеве со спортсменами. Но когда в день мероприятия прибыли порядка 50000 чел. Очень удивились все!!! Вытоптали поле кукурузы которое аграрии не успели собрать, пробка между Днепропетровском и Запорожьем на 1,5 часа, разбитые вертолеты и поломана аэродромовская техника… в общем - погуляли на славу...

Д.Х.: Ага, в результате, по итогу проекта вызов «на ковер» к мэру и начальнику УВД города, но, несмотря на это было очень круто. Нас увидели и запомнили.

Как вам был такой опыт? Захотелось покорять новые вершины?

Е.Г.: Нет. Мы как раз решили, что хватит – больше никаких авантюр и мероприятий…

Д.Х.: Правда, выдержки нам хватило ровно на неделю:) Посыпались звонки, заказы, предложения. И тогда мы поняли, что именно это направление самое перспективное и его надо развивать. По сути мы нащупали незаполненную нишу. И у нас еще много было разных идеи.

Значит, можно полагать это стало стартом вашей компании?

Е.Г.: Нет, это произошло чуть позже… На радиостанции произошли структурные изменения, первым с холдинга ушел Денис, после него, через несколько недель ушёл и я. К нам уже тогда условно «безработным» пришел по тем меркам крупный заказ на организацию юбилея одного большого предприятия, после проведения которого мы купили первые серьезные ноутбуки для работы и понеслось… Тогда у нас не было в буквальном смысле ничего: ни достаточных для начала бизнеса финансов, ни структуры, ни офиса, - ничего. Только желание, амбиции и, что немаловажно, – уже наработанные связи и знакомства. Это было началом. Официальным Днем рождения PROFI мы считаем дату регистрации первого ООО - 25 января 2005 года.

Д.Х.: Мы тогда занимались абсолютно разными заказами – праздниками, корпоративами, промо. Придумывали невероятные, иногда даже безумные, проекты, предлагали их различным спонсорам, предприятиям, торговым маркам. Поскольку своего оборудования у нас тогда не было, все необходимое брали в аренду.

Е.Г.: Все чаше получается получать заказы на не едино разовые проекты, а на серии мероприятий – туровые мероприятия. В числе первых промо туров – для торговой марки Longer. Это было пляжное развлечение с небольшими сценками, небольшим комплектом звука, конкурсами, розыгрышами, дискотекой. Мы просто снимали участок пляжа, прокладывали необходимые коммуникации, устанавливали торговые точки, сценку, и делали всем праздник. С подобными турами ездили по разным городам. Насколько я знаю, до нас такого вообще никто не проводил!

Все это вы делали, не имея собственной аппаратуры? Как вы перешли от организации мероприятий собственно к их техническому обеспечению?

Д.Х.: Да, на тот момент у нас не было своей техники, стало ясно, что без нее развиваться будет очень сложно. Частично со своих уже заработанных на тот момент средствами, что то было взято в кредит, но мы купили две колонки, микрофоны, усилители, а чуть позже – маленькую сцену промо 3х3,5 метра. Вскоре и ее оказалось недостаточно :) Пришлось своими руками, используя дополнительные конструкции, увеличить ее габариты, в буквальном смысле во дворе у Евгения мы пилили и делали эти конструкции самостоятельно.

Е.Г.: Главное в этом всем то, что был накоплен опыт и понимание как и на чем зарабатывать. После очередного выигранного тендера, тур по десяти регионам Украины с проектом «Зелений простір Hyundai». Принимается решение о покупке первой действительно серьезной, как нам казалось на тот момент «большой» конструкции – сцена Layher с крышей Prolyte размером 10х8 метров, и звуковой комплект DAS, мы с самого начала решили, что приобретать нужно исключительно качественное, профессиональное и инновационное оборудование. Есть интересная история, летом в 2007, гуляя по красной площади, Я обратил внимание на огромный монтаж сценических конструкций, и оторвал кусок оградительной ленты с названием компании застройщика которую привез с собой в офис. Изучив сайт и вдохновившись работами и проектами московской компании, и было принято решение покупать как у них, у их киевского представительства. Так началось формирование большой профессиональной технической базы.

Д.Х.: Но по-настоящему глобальные вещи начались с приобретением большой сцены в 2008, ведущего мирового производителя PROLYTE, серия ST размером 20х14 метров. Несмотря на внушительные объемы и размеры, она была весьма практичной и универсальной – по сути это было большое количество сценических ферм, их можно было размещать, хоть на улице, хоть в помещении. Так мы вышли на совершенно другой уровень, можно сказать, на европейские стандарты. И как только мы предложили украинскому рынку новейшее высококачественное оборудование, оно сразу же получило популярность и востребованность. До нас подобное оборудование не использовалось в Украине, и его практически не было, оно было очень дорогим.

Все, о чем вы до сих пор рассказывали, проходило в Запорожье. Но сейчас ваша компания находится в Киеве. Как и почему вы переехали в столицу?

Д.Х.: Как я уже говорил, мы базировались в Запорожье: офис, зарегистрированное ООО, склады. Но работали по всей Украине. Когда мы стали покупать оборудование большими объемами, техническая база стала требовать таких же масштабных мероприятий, мы стали чаще работать в Киеве. При этом проводили в командировках больше времени, чем дома. Существенных затрат требовала транспортировка оборудования. Так вот у нас и родилась мысль о переезде. Да, это было рискованно, немного пугала неизвестность.

Е.Г.: Это как-то в один миг произошло.. Мы перебралась в Киев одним махом – собрались и переехали :) Тогда первый офис сняли на Шота Руставели, арендовали складские помещения, 300 с чем-то квадратов, мы тогда еще в лазили в такие площади.

Как сказался переезд, никто не пожалел ?

Д.Х.: Было нелегко, но мы смогли закрепиться и почувствовать себя уверенно на столичном рынке. Что самое для нас ценное и чем мы гордимся - с нами переехала вся наша команда, хотя многие до конца не понимали, и не хотели переезжать на постоянно, и думали что это не надолго. Теперь они уже Киевляне! Мы все трудились в буквальном смысле и днем, и ночью. Мы брались за различные задачи, каждый раз старались придумать оригинальные решения.

А что сейчас, вы до сих пор работаете с тем оборудовании что было куплено в 2008?

Е.Г.: Ха-ха, нет конечно! Теперь это малая часть того что есть у нас сейчас, его в разы больше… Мы теперь с трудом в 1500 м.кв. помещаемся! В 2010 г. мы полностью выкупили украинский склад представительства крупной Московской компании, увеличили объем сценического оборудования в разы. Это была очень большая сумма покупки - были и кредиты и долги, было непросто, но мы это сделали. В 2012 г. мы приобрели три инновационных мобильных сферических кинотеатра (типа планетария), помимо Украины, благодаря этой покупке, начали работать заграницей. В 2013 г. купили самый большой в Украина комплект премиальной звуковой системы L’Acoustics, и в 2017 г. его усовершенствовали, удвоили объем в два раза. В 2016 увидев кинетическое оборудование на выставке во Франкфурте, изучив принципы работы, мы закупили различные комплектующие, практически произвели аналогичное оборудование увиденному на выставке. Это был достаточно большой объем, 280 лебедок. Также написали с партнерами собственное программное обеспечение, для синхронного управления этим оборудованием. И в 2018 году мы намерены увеличить этот объем практически в два раза. Постоянное совершенствование технической базы - это специфика нашего бизнеса, нельзя стоять на месте, мы постоянно что-то докупаем и следим за новинками. В этом году у нас тоже много планов на инновационные покупки, но об это отдельно расскажем, пока - интрига! Наш бизнес это не недвижимость, построил дом и сдаешь в аренду , тут все по другому…

Есть ли какие то особенные достижения и какими проектами гордитесь?

Е.Г.: В качестве примера проектов которыми гордимся, например: инсталляция с использованием кинетических лебедок и LED труб на музыкальной премии M1 Music Awards 2016, Концерт Монатика “VitaminD” в киевском Дворце спорта, номера Джамалы в рамках ее сольного концерта перед Eurovision, конкурс красоты «Мисс Украина 2017», где в большинстве постановочных номеров задействована недавно приобретенная роборука Kuka, 1530-летие Киева. Есть и большие международные проекты, такие как церемония открытия и закрытия 30-го Европейского чемпионата по художественной гимнастике, Церемония открытия и презентация страны для первых лиц и руководства азиатского банка развития ADB 2015, презентация Казахстана в Юнеско – в центральном офисе в Париже. Много всего. Я уверен, что лучшие наши шоу еще впереди.

Д.Х.: Когда-то для PROFI оказалось мало одного региона. Теперь нам уже мало Украины. То есть мы по-прежнему сотрудничаем с нашими заказчиками, но появилось довольно много зарубежных, у нас долгое время был, офис в Баку. На сегодняшний день наша география обширна – это Азербайджан, Испания, Франция, Казахстан, Турция, Греция, Латвия, и даже Америка. В арсенале у нас оборудование известных мировых производителей, которое указано и соответствует райдерам мировых артистов и шоу, не имеющее аналогов в Украине. Шоу, которые создают наши специалисты, соответствуют высоким мировым стандартам.

Вы сказали что у вас есть офис в Баку, и вы перечислили такое количество проектов за границей. Так вас уже можно считать международной компанией?

Д.Х.: Ну наверно можно считать! В Баку мы открывали офис, полноценное представительство, и у нас даже был там склад. Такое решение было принято после ряда успешно отработанных там проектов, и плюс нас подтолкнула ситуация в нашей стране в конце 2013 года. Когда вся страна замерла, проектов практически не было, и нужно было принимать кардинальные меры, дабы продолжать зарабатывать. Недавно мы отработали с нашим постоянным заказчиком «95 квартал» фестиваль «Весело» в Азербайджане. Постоянно участвуем там в различных тендерах. А международных работ, да, их становится все больше и больше, нам это нравится. На самом деле нам есть чем и удивлять Запад, да и по цене мы достаточно конкурентоспособны в отличие от западных Мега Монстров. Есть к чему стремиться!

Вы расчитываете проекты, но откуда уверенность в том, что все сработает так как задумано, ведь это же большая ответственность, огромные конструкции над людьми, на открытой местности? Ответственность перед зрителем и перед заказчиком, что все сработает и будет так как задумал режиссёр?

Е.Г.: Да как - на глаз! Шучу! На самом деле, это может только казаться, что все легко и просто… Звук звучит, свет светит, да и че там картинки моргают на телевизорах… Это все так когда все хорошо! А за этим стоит огромное количество людей и различных служб которые все рассчитывают и проектируют. Весь процесс начинается задолго до самого шоу. От идеи и концепции мероприятия, определяется как будет выглядеть сцена, декорации, сколько нужно света, звука, какие требования артистов, площадка. От последней очень многое зависит: и нагрузки на пол, крышу, подъезды, выезды, очень много всего… Все просчеты ведут, как правило, наши специалисты: инженеры, проектировщики, менеджеры проектов. Иногда приходится обращаться к сторонним организациям, институтам, за согласованием. Техника безопасности и ответственность перед заказчиками, и прежде всего зрителями, ради которых это все создается, – у нас на первом месте!!!

Завершающий вопрос: Планы на будущее?

Д.Х.: На сегодняшний день PROFI – это топовая прокатная компания в своем сегменте с колоссальным опытом, а также техническим и творческим потенциалом. Так что, уверен, мы еще не раз не только порадуем, но и удивим украинских и зарубежных зрителей яркими событиями.

Примечание:

Компания PROFI специализируется на предоставлении полного комплекса услуг по техническому обеспечению концертов, шоу, фестивалей, презентаций, корпоративных мероприятий, рекламных, социальных и политических акций, теле- и киносъемок и других массовых событий.

Обладая инновационным техническим оснащением, залогом успеха компания считает нестандартный подход к решению любой поставленной задачи. PROFI постоянно развивается, генерирует и реализует множество креативных идей, дающие вдохновляющие и впечатляющие результаты.