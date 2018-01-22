Россия предложила вернуть Украине корабли для легализации аннексии Крыма, - Климкин

Россия предложила вернуть Украине корабли, чтобы легализовать аннексию Крыма и ослабить политическую юридическую позицию Киева в международных судах. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

"Никакого официального предложения в виде письма или дипломатической ноты не было. Я считаю это провокацией. В Гаагской конвенции 1907 года четко написано, что оружие передается по достижении мира", - сказал министр.

Климкин подчеркнул, что если передача оружия будет проходить не в рамках исков в международные суды, это может ослабить политическую или юридическую позицию Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине нужны миллиарды на восстановление военной техники из Крыма

"Мы проанализировали ситуацию. Мы не будем делать ничего такого, что ослабило бы нашу политическую или юридическую позицию по оккупированному Крыму. Смысл этого предложения был очень простым, Россия очень хочет, чтобы попытку аннексии Крыма кто-нибудь признал, чтобы таким образом ее легализовать. Это России не удастся, с помощью подобных или каких-либо других предложений такого рода", - добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику, которая на момент оккупации находилась в Крыму, отметив при этом, что она вся находится в плачевном состоянии.