В ХХI столетии население Украины будет постепенно сокращаться – до 36,42 млн в 2050 и до 28,18 млн в 2100 году. Об этом говорится в докладе ООН "Перспективы мирового населения".

По данным ООН, Украина входит в перечень из 10 стран или регионов мира, которые к 2050 году ожидает стремительное сокращение населения - более чем на 15%. В списке также - Молдова, Польша, Румыния, Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Сербия и Виргинские острова Соединенных Штатов.

Согласно прогнозу, к 2050 году население Украины уменьшится на 17% - до 36,4 миллиона, а уже в 2100-м оно может составлять всего 28,2 миллиона человек.

Ичточник: esa.un.org

Напомним, по данным Госстата, к 1 декабря 2017 года численность населения в Украине составляет 42 403 027 человек (без учета оккупированного Крыма).