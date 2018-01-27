Ежедневно на дорогах Украины погибают около 10 человек, - глава Нацполиции

В Украине ежедневно на дорогах погибает около 10 человек, а это недопустимо высокий показатель.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на годовой итоговой коллегии МВД.

"Аварийность на дорогах недопустимо высока. Ежедневно погибает около 10 граждан. Внедрение системы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволит резко снизить аварийность на дорогах, ведь причиной трети аварий является превышение скорости. Об этом свидетельствует опыт европейских стран", - сказал Князев.

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Напомним, в начале ноября 2017 года Кабинет министров Украины одобрил ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения уровня безопасности на дорогах. В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрения видеофиксации нарушений ПДД, изменений в порядке выдачи удостоверения водителя, изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиления ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч начало действовать с 1 января 2018 года. Также вступил в силу новый порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В то же время новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения еще не начала действовать.

