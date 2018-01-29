Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Аэропорт "Борисполь" в мае поменяет график своей работы

Аэропорт "Борисполь" в мае поменяет график своей работы

Аэропорт "Борисполь" в мае поменяет график своей работы
Фото: Цензор.НЕТ

Киев ожидает большое количество чартеров с болельщиками

29.01.18 1180
000

Аэропорт "Борисполь" существенно изменит график своей работы в дни прибытия футбольных болельщиков на финал Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет 26 мая в Киеве.

Федерация футбола Украины на своем сайте сообщает, что на 25-27 мая прогнозируется более 130-ти дополнительных чартерных рейсов, которыми прибудут 20 тысяч болельщиков команд-финалистов. Это в дополнение к регулярным рейсам украинских и иностранных авиакомпаний.

Представитель "Борисполя" уже сообщил, что в эти дни аэропорт не сможет обеспечить прогнозируемое количество воздушных судов местами для ночной и долговременной стоянки. Перевозчикам рекомендуется запросить слоты для ночной или длительной стоянки в другие аэропорты Украины или в аэропорты соседних государств. Официальная дата окончания приема заявок — 23 мая.

"Слот-координация нужна для того, чтобы во время большой нагрузки на аэропорт оптимизировать работу всех служб для ускорения пропуска пассажиров, которые прилетают в Киев. В обычном режиме аэропорт рассматривает заявки на временной слот в порядке очереди. На этот раз "Борисполь" будет собирать все заявки, после чего согласовывать рейсы с учетом пропускной способности", — цитирует сайт ФФУ слова менеджера по транспорту и мобильности во время проведения финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА 2018 года в Киеве Сергея Хижняка.

По его словам, в день финала в "Борисполе" будут действовать дополнительные требования. На чартерных рейсах вообще не будет допускаться багаж, будет минимальная заправка самолета и минимальная загрузка бортового питания. Пассажиры должны будут заранее зарегистрироваться на свои рейсы в оба конца.

Напомним, кроме финала Лиги Чемпионов УЕФА среди мужских команд в Киеве 24 мая также состоится женский финал ЛЧ. Он пройдет на стадионе "Динамо" им. Лобановского.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФАСборная Украины узнала своих соперников в Лиге Наций УЕФАФФУ взяла на работу освобожденных из плена боевиков болельщиков "Зари"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 10838
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 7925
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 8657
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 3572
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 3625
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 4011
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3262
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 2983
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 5230
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 35660
  1. В РФ ответили Моравецкому: не дали Польше ни одного повода считать себя угрозой 3755 / 4359
  2. Усик показал Бриедису, как нужно драться 3530 / 3687
  3. Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны 3428 / 3939
  4. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 3141 / 3515
  5. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 2679 / 8657
  6. Волкер: Российский проект размещения миротворцев на Донбассе только усилит конфликт 2651 / 3082
  7. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 2450 / 10838
  8. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 2297 / 3332
  9. Убийцы и жертвы. Лучшие книги января 1872 / 1884
  10. Искусственный интеллект расшифровал первое предложение "манускрипта Войнича" 1649 / 1996
  1. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 25 / 3515
  2. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 21 / 8657
  3. Усик показал Бриедису, как нужно драться 18 / 3687
  4. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 16 / 7255
  5. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 15 / 10838
  6. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 13 / 3332
  7. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 12 / 1565
  8. Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны 8 / 3939
  9. В РФ ответили Моравецкому: не дали Польше ни одного повода считать себя угрозой 8 / 4359
  10. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 7 / 3262
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.