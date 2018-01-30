К ним привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов на базе одной из воинских частей в Харьковской области.

Об этом во вторник, 30 января, сообщает пресс-служба Минобороны.

"К учебным сборам привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди.

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Также резервисты во время учений восстанавливают практические навыки по своим военно-учетным специальностям.

Некоторые изъявляют желание пройти службу по контракту.

"За 2017 год во время проведения учебных сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек", – отметили в Минобороны.

Напомним, Минобороны начинает самый масштабный строительный проект в истории.