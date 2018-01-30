Топаз отказался участвовать в обмене пленными

Активист Антимайдана Игнат Кромской, известный по прозвищу Топаз отказался от предложения участвовать в обмене на украинских заложников, незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО.
Об этом он заявил сегодня, 30 января, в Киевском райсуде Харькова, сообщает Интерфакс-Украина.
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"Да, предлагали участвовать в обмене . Я сказал, что я – гражданин Украины, гражданин этого города", - сказал Кромской.
На уточняющий вопрос, означает ли это, что он не хочет участвовать в обмене, Кромской сказал: "Зачем? Я от себя не убегу".
Напомним, Топазу дали 8 лет.