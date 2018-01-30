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Главная » Страна » Славутичу за долги отключили газ

Славутичу за долги отключили газ

Славутичу за долги отключили газ
Фото: УНИАН

В городе есть чем топить только на два дня

30.01.18 4006
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Киевоблгаз прекратил поставки природного газа в Славутич из-за долгов теплоснабжающих предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба Киевоблгаза

"Из-за отсутствия в КП УЖКХ г. Славутич подтвержденных НАК "Нафтогаз Украины" объемов природного газа на январь 2018 года, ПАО "Киевоблгаз" не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа. Учитывая такие обстоятельства ПАО "Киевоблгаз" вынуждено было прекратить газоснабжение для потребителей г. Славутич, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство", - говорится в сообщении.

Начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома горсовета Славутича Вадим Зуй сообщил, что альтернативных источников топлива для отопления города хватит на двое суток, передает РБК-Украина.

"20 января Киевоблгаз прислал сообщение, что отключит Славутич от газа 1 февраля. Но, сегодня в 13:00 город был отключен. В городе есть котельная на альтернативном топливе. Резервов хватит на двое суток. Городская власть прилагает усилия для решения вопроса. Городской шлава Юрий Фомичев сейчас находится в Киеве, проводит встречи. В городском совете развернуто оперативный штаб", - отметил он.

Напомним, в Авдеевке испытали подводный газопровод.

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