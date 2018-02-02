На границе с Крымом задержали бывшего зама "министра" оккупантов

В пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом сотрудники СБУ задержали бывшего заместителя министра спорта оккупационной власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016-го занимал должность заместителя так называемого Минспорта Республики Крым. После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-чиновник в последнее время занимал должность секретаря регионального отделения "Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России".

Оперативники спецслужбы получили информацию, что мужчина планирует выехать из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская добавила, что экс-чиновник собирался в Украине оформить биометрический паспорт для выезда за границу.