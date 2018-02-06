Украинских моряков в Греции приговорили к 50, 200 и 400 годам лишения свободы

Всего в тюрьмах этой страны удерживается более 200 наших граждан

В Греции удерживаются под стражей около 200 украинских моряков по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаил Чаплыга.

Как передает Громадське, моряки обратились в офис омбудсмена за помощью в судебной волоките.

По словам Чаплыги, некоторых из задержанных украинцев уже приговорили к 50, 200 и даже 400 лет лишения свободы.

Чаплыга добавил, что родственники задержанных моряков, ожидающих рассмотрение своих дел, обратились с просьбой предоставить переводчика, без которого задержанные не могут общаться с адвокатом и узнать подробности дела. В ближайшее время офис омбудсмена свяжется со своими коллегами в Греции, чтобы обсудить положение украинских моряков.

Напомним, украинские моряки отбывают наказание в тюрьмах восьми стран.