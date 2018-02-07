Авиалинии Антонова причастны к запуску Falcon Heavy

Компания "Авиалинии Антонова" участвовала в подготовке запуска SpaceX ракетоносителя Falcon Heavy. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Украинские Авиалинии Антонова приняли непосредственное участие в подготовке запуска, предоставив свой самолет Ан-124-100 "Руслан" для перевозки составляющих ракеты. Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет как украинский "Руслан", - говорится в сообщении.

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Месяц назад украинский Ан-124-100 "Руслан" преодолел 3613 км в течение 4,5 часов и доставил составляющую часть ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал.

Напомним, вечером во вторник, 6 февраля, американская аэрокосмическая компания SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy и доставила в космос автомобиль Tesla Roadster.