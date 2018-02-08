Половина патрульных Луцка уволилась

Начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Петр Шпига сообщил, что из луцкой патрульной полиции уволилось 50% личного состава.
Об этом сообщает Волынь24.
"Возможно не выдержали большой нагрузки", — отметил главный полицейский области. По его словам, в настоящее время вместо 12 экипажей патрульной полиции город патрулирует три-четыре экипажа.
"Теперь есть много жалоб, потому что патрульные не имеют физической возможности охватить все. Решаем проблему с помощью следственно-оперативных групп, общественности, полиции охраны", — пояснил Шпига и добавил, что штат патрульных доукомплектуют до конца марта.