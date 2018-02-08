Нацбюро финансовой безопасности должно стать независимым от любого органа власти, - Южанина

Именно в этом – основная разница между концепциями идеи бюро, предложенными профильным комитетом ВР и Минфином

Уже в ближайшее время в Украине могут создать новый государственный орган – Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ).

Соответствующий законопроект готовит Комитет ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики. Об этом в комментарии Фокусу сообщила глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

В конце января украинская делегация, возглавляемая Южаниной, посетила Литву с целью заручиться поддержкой ЕС в вопросе создания в Украине нового ведомства финансовых расследований. Отметим, что именно Литва стала получателем европейского гранта на создание Нацбюро финансовой безопасности в Украине.

По словам Южаниной, главной задачей нового правоохранительного органа станет борьба с финансовыми преступлениями и контроль над расходованием средств госбюджета.

"Бюро должно стать независимым от любого органа государственной власти. Это позволит заниматься не только частными финансовыми расследованиями, но и контролировать государство на счет использования средств налогоплательщиков", - пояснила Нина Южанина.

По ее словам, именно в независимости НБФБ от власти – основная разница между концепциями идею бюро, предложенными парламентским комитетом и Минфином.

Главным преимуществом нового силового органа глава Комитета ВРУ она назвала кардинальное изменение подхода к расследованию финансовых преступлений.

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"Будет создан мощный аналитический центр, автоматизированная система баз данных, интегрированную с ЕС и другими органами государственной власти. Основное внимание будет уделяться именно анализу информации с целью предотвратить финансовые преступления еще на этапе их возникновения. Это поможет разоблачать схемы и махинации глобально, а не наказывая отдельных ее элементов, как это происходит сегодня. Такая система уже много лет эффективно применяется в странах Европы и существенно уменьшает коррупцию", - отметила глава Комитета ВРУ.

По ее данным, в прошлом году налоговая милиция открыла около 9 тыс. дел. Однако в суд пришло всего лишь 9% дел. "Это очень ярко демонстрирует важность создания кардинально иного органа. В ближайшее время Еврокомиссия рассмотрит также законопроект о Нацбюро. На очереди - аналогичный рабочий визит в Румынию, где Налоговый комитет планирует договориться о сотрудничестве с финансовыми аналитиками", - сообщила Южанина.

Напомним, экс-главу Минфина Румынии приговорили к 8 годам тюрьмы за взятки.