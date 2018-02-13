ЕСПЧ: Украина не несет ответственность за отсутствие судов в ОРДЛО

Европейский суд по правам человека признал, что Украина не несет ответственность за невозможность осуществления процессов судопроизводства на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает Liga.net.

Суд принял решение объединить семь похожих по сути жалоб украинцев из Донецка (дело Цезарь и другие против Украины) на то, что в 2014 году украинские власти перестали выплачивать им пенсии и соцвыплаты. Подавшие иски граждане - от 1926 до 1960 года рождения, никто из них не обжаловал в национальных судах решения Кабмина о приостановке соцвыплат.

По версии истцов, в Донецке не работают органы украинского правосудия, то есть, Киев якобы лишил их возможности подать в суд насчет выплат.

Рассмотрев эти жалобы, ЕСПЧ постановил, что Украина не несет ответственности за то, что в захваченном городе "проблемы с судопроизводством".

ЕСПЧ отклонил все семь жалоб.

"Суд установил, что правительство приняло все разумные меры, чтобы гарантировать доступ к судебной системе жителям территорий, неподконтрольных правительству. Суд отклонил жалобы заявителей на нарушение статьи 14 (в сочетании ст. 6 и ст. 1 Протокола № 1), как явно необоснованные: заявители, которые жаловались на дискриминацию по месту жительства, не были в аналогичной ситуации по сравнению с жителями других регионов Украины, поскольку правительство не совершало эффективный контроль в городе их проживания", - прокомментировала решение в Facebook судья ЕСПЧ Анна Юдковская.

Таким образом, ЕСПЧ подтвердил выводы другого выигрышного для Украины дела "Хлебик против Украины", еще раз подчеркнув, что правительство Украины по объективным причинам не может обеспечить функционирование судов на оккупированной территории и приняло все возможные меры для эффективного функционирования судебной системы в условиях продолжающегося конфликта.