В Харькове раскрасили памятник воинам УПА в цвета польского флага

В центре Харькова неизвестные раскрасили памятник погибшим воинам УПА в цвета польского флага.
Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.
Неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета.
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На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного события.
Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к закону о польском Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии, пропаганду "бандеровской идеологии", а также публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. За использование словосочетания "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши, любой гражданин страны, а также иностранец, может быть приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.
Закон вызвал резкую критику со стороны Украины, Израиля и США.