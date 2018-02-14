Шепелеву сломали челюсть и нос, он не может говорить

Пока следственные действия с ним проводить нельзя

После задержания экс-народного депутата Александра Шепелева, которого арестовали до 8 апреля, оказалось, что у него сломаны челюсть и нос.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает "Украинская правда".

"Медики установили, что у Шепелева сломаны челюсть и нос, кроме других телесных повреждений, которые можно предварительно квалифицировать как средней тяжести повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья", - отметил Матиос.

По его словам, Шепелеву было предоставлено "полноценное медицинское обследование по всем параметрам".

Из-за проблем с лицом бывшему депутату наложили специальные шины, с которыми ему трудно говорить, и он еще требует дальнейшего медицинского наблюдения.

"Пока здоровье Шепелева не улучшится, следственные действия с ним проводить нельзя. Нужны его объяснения. Сначала он должен пообщаться с адвокатом, выбрать определенную им или совместно позицию и согласиться или не согласиться давать показания следствию", - сказал Матиос.

По его словам, военная прокуратура выясняет, кто избил Шепелева.