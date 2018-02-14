Горбатюк: Данных об участии спецслужб РФ в преступлениях против активистов Майдана нет

В ГПУ полагают, что Россия склоняла МВД и СБУ к силовому подавлению протестов

Генеральная прокуратура Украина не имеет подтвержденных данных об участии российских спецслужб в преступлениях против активистов Евромайдана. Об этом рассказал глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью Интерфакс-Украина.

"Пока нет данных о непосредственном участии конкретных представителей спецслужб РФ в каких-то силовых действиях. В СМИ есть информация, что кто-то видел шевроны, слышал говор, еще что-то. Но показаний свидетелей об этом нет", - отметил он.

При этом он подтвердил информацию, что представители ФСБ и МВД РФ приезжали и интересовались информацией по Майдану, а также консультировали сотрудников СБУ и МВД.

"Исходя из развития событий, мы говорим о том, что эти консультации были направлены на силовое решение проблемы. Но нет достаточного подтверждения того, что именно эти консультации или иные действия привели к силовому решению. Никаких официальных документов об этом "сотрудничестве" не составлялось, или же они уничтожены", - сообщил Горбатюк.

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Он добавил, что поставка Россией спецсредств усиленного действия в качестве гуманитарной помощи также косвенно свидетельствует о подталкивании к силовому варианту.