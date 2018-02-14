Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Горбатюк: Данных об участии спецслужб РФ в преступлениях против активистов Майдана нет

Горбатюк: Данных об участии спецслужб РФ в преступлениях против активистов Майдана нет

Горбатюк: Данных об участии спецслужб РФ в преступлениях против активистов Майдана нет
Сергей Горбатюк / Фото: РБК-Украина

В ГПУ полагают, что Россия склоняла МВД и СБУ к силовому подавлению протестов

14.02.18 35
000

Генеральная прокуратура Украина не имеет подтвержденных данных об участии российских спецслужб в преступлениях против активистов Евромайдана. Об этом рассказал глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью Интерфакс-Украина.

"Пока нет данных о непосредственном участии конкретных представителей спецслужб РФ в каких-то силовых действиях. В СМИ есть информация, что кто-то видел шевроны, слышал говор, еще что-то. Но показаний свидетелей об этом нет", - отметил он.

При этом он подтвердил информацию, что представители ФСБ и МВД РФ приезжали и интересовались информацией по Майдану, а также консультировали сотрудников СБУ и МВД.

"Исходя из развития событий, мы говорим о том, что эти консультации были направлены на силовое решение проблемы. Но нет достаточного подтверждения того, что именно эти консультации или иные действия привели к силовому решению. Никаких официальных документов об этом "сотрудничестве" не составлялось, или же они уничтожены", - сообщил Горбатюк.

Он добавил, что поставка Россией спецсредств усиленного действия в качестве гуманитарной помощи также косвенно свидетельствует о подталкивании к силовому варианту.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей во время ЕвромайданаГорбатюк: Решение суда по делу Януковича могут отменить из-за заочной процедурыЗа преступления против Майдана посадили только одного человека

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9614
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 3125
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 16165
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 5795
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3342
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5668
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 2684
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3854
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1640
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5574
  1. Саакашвили дал брифинг в Варшаве 3308 / 3433
  2. Россиян выгнали с Олимпиады за флаг с Лениным 3137 / 3644
  3. И тишина. Что осталось после Саакашвили 2683 / 3175
  4. В Киеве 14 февраля проезд на скоростном трамвае можно будет оплатить поцелуем 2668 / 2912
  5. Укрзализныця планирует повысить стоимость пассажирских перевозок с 1 апреля 2561 / 2852
  6. Наследие революции. Что случилось с общественными движениями, зародившимися во время Майдана 2464 / 2574
  7. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 2221 / 2354
  8. Польский премьер приравнял Хмельницкого к Гитлеру и Гимлеру 2170 / 2409
  9. В Украине возможны досрочные выборы 2155 / 2432
  10. В сенат США внесен проект резолюции, предусматривающей новые санкции против России 2138 / 2443
  1. Саакашвили дал брифинг в Варшаве 30 / 3433
  2. Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий 27 / 795
  3. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 23 / 1694
  4. Наследие революции. Что случилось с общественными движениями, зародившимися во время Майдана 14 / 2574
  5. И тишина. Что осталось после Саакашвили 12 / 3175
  6. Японцы создали лекарство, которое побеждает грипп за 24 часа 12 / 1175
  7. Польский премьер приравнял Хмельницкого к Гитлеру и Гимлеру 10 / 2409
  8. Укрзализныця планирует повысить стоимость пассажирских перевозок с 1 апреля 10 / 2852
  9. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 9 / 2354
  10. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 8 / 5795
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.