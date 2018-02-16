Розенко обсудил "антибандеровский закон" с польским вице-премьером

Вице-премьеры Украины и Польши Павел Розенко и Петр Глинский обговорили в Варашаве проблемы двухсторонних отношений. Об этом Розенко написал в Facebook.

"Переговоры завершены. Но не закончены. Подняли ряд важных для украинско-польских отношений вопросов: угрозы нового закона об Институте национальной памяти, защиту прав и свобод украинцев в Польше, восстановление разоренных и разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, встреч, консультаций, поисковых работ и тому подобное", - сообщил он.

Вице-премьер надеется на продление диалога и ждет своего польского коллегу в Киеве.

Напомним, "антибандеровский закон" в Польше могут изменить.