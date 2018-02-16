В университете Гринченко будут изучать "Игру престолов"

Студенты будут исследовать религии и мифы Семи Королевств

В Киевском университете имени Бориса Гринченко в следующем семестре появится курс по выбору "Игра престолов": мифы и ритуалы". Об этом пишет Studway.

Курс будет читать доктор филологических наук, доцент Юлия Вишнецкая. Программа дисциплины охватывает различные аспекты изучения бестселлера Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня" и его экранизации.

Задачами курса являются анализ ключевых мифологем "Игры престолов" (хронотоп Семи Королевств Вестероса, образы-медиаторы Стена, Лес), исследование особенностей религиозных культов Семи Королевств (Религия Семерых, Вера Первых людей, Культ Рьглора, Утопленный Бог, Многоликий), реконструкция ядерных и опозитивных мифосценариев, которые разворачиваются в "Игре престолов".

Курс поможет понять, насколько содержательным является мир, созданный Джорджем Мартином, и понять проблематику произведения и образов, которые в нем представлены.