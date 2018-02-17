Глава Гидрометцентра спрогнозировал сроки прихода весны в Украину

В ближайшие две недели не ожидается стойкого перехода суточной температуры в сторону повышения

Весна в текущем году должна прийти в Украину "в нормальные сроки".

Об этом рассказал начальник Украинского гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида, передает "Обозреватель".

Он пояснил, что весна - это переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону повышения, причем, стойкий переход. И предупредил: "Такого перехода в ближайшие две недели мы не ожидаем".

В то же время, Кульбида рассказал о том, что, исходя из тенденций, которые есть, скорее всего, весна должна прийти в нормальные сроки - на севере Украины этот переход осуществляется в середине марта, а на юге Украины еще раньше.

Глава Гидрометцентра заметил: "Учитывая, что за последние 20-25 лет не произошло серьезных изменений температуры марта месяца по сравнению с предыдущими периодами, то, скорее всего, весна не будет быстрой с быстрым нарастанием температуры. Она немного затянется".