Фото из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованные пресс-секретарем российского МИД, являются инсценированной провокацией.

Об этом заявили в пресс-службе партии "Батькивщина".

Напомним, ранее министерство иностранных дел России обнародовало фото, на котором лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко общается с российским дипломатом во время конференции в Германии.

"... российский посол в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она эта Мюнхенская конференция ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

В пресс-службе партии "Батькивщина" по этому поводу заявили: "Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители "Батькивщины" в это время находились возле помещения, где за 5 минут должна была начаться встреча с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом", - говорится в заявлении.

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В пресс-службе пояснили, что у всех участников конференции есть бейджи с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые они представляют.

"Фото с представителем страны-агрессора является преднамеренной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Про официальные встречи и переговоры, которые представители "Батькивщины" проводили в Мюнхене, пресс-служба партии вовремя сообщает и так же будет делать в будущем", - заявили в пресс-службе "Батькивщины".

Напомним, на Мюнхенской конференции глава МИД Германии озвучил условия смягчения санкций против России.