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На полях Мюнхенской конференции по безопасности

Фото "Батькивщина" заявляет о провокации Кремля на Мюнхенской конференции по безопасности

<span class="label red">Фото</span> "Батькивщина" заявляет о провокации Кремля на Мюнхенской конференции по безопасности
Юлия Тимошенко / Фото: Радио Свобода

МИД РФ обнародовал фото, на котором Юлия Тимошенко общается с российским дипломатом

17.02.18 1339
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Фото из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованные пресс-секретарем российского МИД, являются инсценированной провокацией. 

Об этом заявили в пресс-службе партии "Батькивщина". 

Напомним, ранее министерство иностранных дел России обнародовало фото, на котором лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко общается с российским дипломатом во время конференции в Германии. 

"... российский посол в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она эта Мюнхенская конференция ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

  

В пресс-службе партии "Батькивщина" по этому поводу заявили: "Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители "Батькивщины" в это время находились возле помещения, где за 5 минут должна была начаться встреча с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом", - говорится в заявлении. 

В пресс-службе пояснили, что у всех участников конференции есть бейджи с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые они представляют. 

"Фото с представителем страны-агрессора является преднамеренной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Про официальные встречи и переговоры, которые представители "Батькивщины" проводили в Мюнхене, пресс-служба партии вовремя сообщает и так же будет делать в будущем", - заявили в пресс-службе "Батькивщины". 

Напомним, на Мюнхенской конференции глава МИД Германии озвучил условия смягчения санкций против России.

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