Под Киевом микроавтобус со школьниками попал в ужасное ДТП

Под Киевом микроавтобус со школьниками попал в ДТП, пострадали 9 детей.

Как сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области, в субботу, 17 февраля, около поселка Глеваха автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Мercedes Sprinter, в котором находились дети. Школьников из пгт Ставище везли в столичный цирк.



В результате аварии водитель и пассажир автомобиля погибли. 9 детей доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.



По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как писал "Фокус", в январе 2018 года в Украине произошло 10 425 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 193 и пострадали 1907 человек.