Вода начала подниматься в результате сильного дождя в районе Мертвого моря

В Израиле спасли от наводнения 50 украинских туристов, направлявшихся автобусом в Иерусалим. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаэль Зингерман на своей странице в Facebook.

"Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов-граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим", - написал он.

Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не смог продолжать движение, а вода продолжала подниматься.

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Прибывшие на место полицейские приняли все необходимые меры и эвакуировали граждан Украины из автобуса. Пострадавших нет. Все люди были перевезены в ближайший торговый центр и находятся в полной безопасности.