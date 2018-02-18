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Главная » Страна » Москва хотела купить останки Ярослава Мудрого

Москва хотела купить останки Ярослава Мудрого

Москва хотела купить останки Ярослава Мудрого
Иллюстрация: infoogle.ru

Россияне не оставили эту идею

18.02.18 2762
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Россия пыталась выкупить останки великого киевского князя Ярослава Мудрого за $2 млн.

Об этом сообщил генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, пишет газета "Экспресс" (Львов).

"Я получил письменное свидетельство от человека, который принимал участие в таких торгах в 2016-2017 годах. На встрече были представители России, а также священники храма Святой Троицы в Бруклине, где, как мне сообщили, и хранятся мощи Ярослава Мудрого. Россияне предложили $2 млн, однако, священникам эта сумма показалась недостаточной. Еще одна причина отказа - представители духовенства побоялись это сделать, поскольку в Департамент юстиции США из Украины поступило письмо относительно розыска останков нашего князя", - рассказала она. По словам Куковальской, россияне "не оставили эту идею".

"Также мне известно, что в России создана специальная группа ученых, которые исследуют все материалы относительно останков Ярослава Мудрого", - добавила она.

Напомним, прах киевского князя Ярослава Мудрого в настоящее время хранится в одном из храмов США, куда был вывезен во время оккупации Киева немцами в 1941-1943 годах.

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