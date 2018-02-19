В МВД утверждают, что Нацгвардия по-прежнему охраняет Шевченковский райсуд

В Министерстве внутренних дел Украины утверждают, что информация о снятии охраны с Шевченковского районного суда не соответствует действительности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД.

"Сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте в соответствии с планом организации дежурства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что министр внутренних дел как политическая фигура имеет право давать оценку решениям органов государственной власти, которые "демотивируют сотрудников и подрывают авторитет правоохранительных органов". Поэтому Аваков и в дальнейшем "будет защищать законные интересы" личного состава всех подразделений системы МВД

"Высший совет правосудия абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что Нацполиция и Нацгвардия будут обеспечивать в соответствии с постановлением Кабмина от 9 ноября 2015 "Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз" охрану судов, пока не будет принято другое законное решение.

Напомним, Высший совет правосудия сообщил, что правоохранители прекратили охранять Шевченковский райсуд столицы после решения отпустить из-под ареста мужчину, который 15 февраля прострелил ногу полицейскому в столкновениях под Соломенским райсудом. Главу МВД обвинили в давлении на судебную ветвь власти.