Вятрович: В Польше за три года осквернили 15 украинских мест памяти

В Польше за 2014-2017 года произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"С 2014 до 2017 там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения", - написал он.

Правоохранительные органы Польши не установили непосредственных виновников осквернений мест памяти, памятники не были восстановлены, а представители польской власти не осудили вандализм.

В то же время, в 2017 году в Украине было зафиксировано четыре случая осквернения польских памятников в Украине.

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"Все их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включая националистические). В конце концов, все четыре места (в том числе легализованные) были восстановлены усилиями украинской стороны", - отметил Вятрович.

Напомним, Варшава заявила о "глубоком разочаровании" переговорами с Розенко.