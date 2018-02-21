Расширение полномочий. 6 главных нововведений, предусмотренных законом о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко подписал инициированный им Закон о "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который для краткости называют "законом о деоккупации" или "законом о реинтеграции".

"Этот закон не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и минские договорённости, как это хочет представить сейчас Российская Федерация, оправдывая своё нежелание, открытый саботаж имплементации минских договорённостей", — заявил президент перед тем, как поставил подпись под документом. При этом он подчеркнул, что закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.

В законе, имеющем в целом декларативный характер, фиксируются отдельные, давно возникшие на практике реалии Донбасса. Особого влияния на глобальную ситуацию там в короткой перспективе закон не окажет: ни одним решением украинского парламента в принципе невозможно прекратить агрессию и оккупацию региона.

Фокус составил список главных нововведений, предусмотренных документом.

1

Россия — агрессор

Законом Россия признаётся государством-агрессором, на неё возлагается вся ответственность за ситуацию на оккупированных территориях и нанесённый Украине и отдельным гражданам Украины ущерб. Это укрепляет позиции в международных судах против РФ, да и в целом закрепляет реальное положение дел, возникшее почти четыре года назад.

2

Больше не АТО

Вместо термина "антитеррористическая операция", давно не соответствующего масштабу и характеру боевых действий на Донбассе, вводится громоздкий и весьма обтекаемый термин "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии Российской Федерации".

3

Объединённый оперативный штаб

Руководство боевыми действиями и фактически всеми сферами жизни на фронтовой и прифронтовой территориях отдаётся Объединённому оперативному штабу. Его руководитель назначается президентом по представлению начальника Генштаба. Также использование ВСУ на Донбассе теперь будет абсолютно легитимным.

4

Границы ОРДЛО

Границы оккупированных территорий будет определять президент, порядок въезда/выезда граждан и перемещения товаров через линию фронта — Кабинет министров. Президент также будет определять начало и окончание "мероприятий по безопасности", фиксировать факт вывода с Донбасса российских войск.

5

Полномочия силовиков

Во фронтовой и в прифронтовой зоне (последняя называется зоной безопасности и наверняка охватит почти весь Донбасс) у силовиков (и не только) появляются чрезвычайные полномочия, фактически соответствующие режиму военного положения. "Законные требования" любых должностных лиц, не обязательно полицейских или военных, являются обязательными для исполнения гражданами. Все, кто привлечён к "мероприятиям по безопасности", получат возможность применять оружие и спецсредства против тех, кто этим "мероприятиям" мешает. Также они получают право проводить осмотр личных вещей и автомобилей, перекрывать дороги и блокировать помещения, заходить в дома частных лиц, реквизировать их средства связи и транспорт.

Украинские правозащитники подчёркивают, что закон ставит под угрозу права граждан. Тем более что контролировать силовиков и всех привлечённых к "мероприятиям по безопасности" будет некому. Да и формулировки вроде "законные требования" или "лица, привлечённые к мероприятиям по нацбезопасности" могут быть истолкованы как угодно и наверняка не в пользу рядовых граждан.

6

Полномочия президента

Закон существенно расширяет права и полномочия президента, не предусмотренные Конституцией. Например, право единолично, без согласия парламента использовать Вооружённые силы страны. Учитывая, что Минобороны с Генштабом входят в президентскую вертикаль, глава государства фактически получает абсолютную власть в зоне конфликта.