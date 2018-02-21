Vodafone выдавливают из Донецка, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что восстановить работу Vodafone в Донецкой области не могут из-за российского оператора мобильных услуг, который монополизировал рынок.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает УНИАН.

При этом карточки этого неназванного оператора якобы стоят в 5-7 раз дороже.

По его словам, власти т.н. "ДНР" не позволяют провести ремонтные работы поврежденного оборудования для возобновления украинской мобильной связи.

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"Мы в течение последних месяцев пытаемся спасти мобильную связь, чтобы люди могли им пользоваться. Мы не получили ни одного разрешения на безопасный ремонт мобильной связи. Вы знаете, почему? Потому что оккупационная администрация затянула туда какого-то российского провайдера, и уже сейчас карточки его продаются в пять-семь раз больше, чем до этого обычные услуги украинского оператора", - заявил Климкин.

Напомним, Vodafone восстановил связь в Луганске и области.