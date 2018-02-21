Укрзалызныця хочет продавать билеты в режиме ожидания

Пассажир сможет стать в очередь на покупку билетов, которых нет в наличии

Укразализныця в 2018 году планирует запустить сервис "лист ожидания", который позволит покупать билеты на поезда, даже если их не будет в наличии. Об этом заявил и. о. главы правления компании Евгений Кравцов в интервью Громадському.

По его словам, если билета на нужное направление не будет в открытой продаже, пассажир сможет заполнить заявку, и как только билет появится - пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.

"Всегда есть часть резервных билетов - государственная бронь. Кроме того, в среднем около 10% пассажиров сдают билеты до поездки. Мы планируем продавать их через waiting list: покупатель сможет зарегистрироваться, оставить запрос на нужное ему направление, и, как только билеты освободятся, получить приоритетное право их выкупить", - рассказал Кравцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця приостановила продажу билетов на даты после 25 марта

Основной принцип работы системы, уточнил он, напоминает работу Telegram-ботов, которые занимаются поиском свободных билетов. Сейчас идет работа над реализацией проекта на официальном сайте Укрзализныци.