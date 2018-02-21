Суд закрыл дело в отношении экс-министра финансов Колобова

Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и закрыл дело в отношении экс-министра финансов времен Виктора Януковича Юрия Колобова из-за истечения сроков давности. Об этом сообщает Судебный репортер.

Соответствующее решение принял судья Владимир Карабань 21 февраля. Постановление вступает в законную силу в течение семи дней с момента его провозглашения в случае, если не подадут апелляцию.

Колобов участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне. Экс-министр сообщил, что живет в испанском городе Аликанте и пока не работает.

Ходатайство о прекращении дела в отношении Колобова из-за истечения сроков подал заместитель начальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Алексей Кувшинов.

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Кувшинов отказался комментировать ходатайство и решение суда.

Напомним, Юрий Колобов руководил Министерством финансов в 2012-2014 годах. В сентябре 2014-го СБУ открыла производство в отношении Колобова и других чиновников из правительства Николая Азарова по подозрению в растрате госбюджета. ГПУ также расследует производство по подозрению в растрате Колобовым 220 млн гривен бюджетных средств.

20 января 2015 года Печерский суд издал постановление о заочном аресте Колобова. В марте 2015 года он был арестован в Испании, где проживал в собственном особняке в элитном поселке района Альтеа, где обосновались состоятельные люди со всего мира.

В январе 2016 года Испания отказала Украине в его выдаче. ГПУ заявила, что повторно обратится к испанским коллегам о возможной выдаче Колобова.