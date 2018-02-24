Оккупанты активизировались на Донбассе

В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведено от линии разграничения на определенные расстояния. Особенно активно агрессор осуществлял провокации в темное время суток.

В общем, за минувшие сутки, противник 13 раз нарушал режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения, включая гранатометы, вблизи Луганского. По предварительной информации, несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей.

С территории временно оккупированного Первомайска противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия нанесенного ущерба выясняются.

Из 120-мм минометов и вооружения БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам неподалеку Троицкого.

На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцево.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Новотроицкого.

Напомним, 23 февраля на Донбассе, с полуночи и до 18:00, враг немного притих – всего лишь трижды обстреливал защитников Украины.